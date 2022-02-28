مراسل CNN في أوكرانيا يكتشف جلوسه بجانب قنبلة على الهواء.. شاهد رد فعله

2022/02/28 | 20:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما كان مراسل CNN، ماثيو تشانس يتحدث عن آثار معركة دارت على جسر خارج مدينة كييف، عاصمة أوكرانيا، اكتشف أنه كان جاثيًا فوق قنبلة وسط حطام رتل عسكري روسي، حيث لم ينتبه لوجودها، جاء ذلك خلال بث مباشر مع دخول الغزو الروسي للبلاد يومه الخامس.

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