روسيا وأوكرانيا تتفقان على عقد جولة جديدة من المفاوضات

2022/02/28 | 20:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد مصدر مطلع اختتام المفاوضات في جولتها الثالثة بين الوفدين الروسي والأوكراني بمدينة غوميل في بيلاروس.وقال ميخائيل بودولاك مستشار مكتب الرئيس الأوكراني إن “الجانبين الروسي والأوكراني اختتما المفاوضات التي كان الهدف الأساسي منها بحث وقف إطلاق النار في أوكرانيا، ووقف الأعمال العدائية”.وأضاف: “حدد الجانبان جملة من المسائل التي تحتاج إلى الحل، […]

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