أردوغان: مصممون على استخدام صلاحيتنا بموجب اتفاقية مونترو فيما يتعلق بحركة السفن في المضائق

2022/02/28 | 20:41 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، على أن أنقرة مصممة على استخدام صلاحيتها بموجب “اتفاقية مونترو” فيما يتعلق بحركة السفن في المضائق بشكل يمنع من تصعيد الأزمة في أوكرانيا.وقال أردوغان “واصلنا ونواصل دون انقطاع مبادراتنا الدبلوماسية متعددة الأبعاد من أجل ضمان السلام والاستقرار بين روسيا وأوكرانيا”.وأشار إلى أن العملية العسكرية […]

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