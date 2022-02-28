الفيفا يقرر استبعاد روسيا من تصفيات كأس العالم

2022/02/28 | 20:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعقرر الاتحادان الدولي والأوروبي لكرة القدم استبعاد روسيا من تصفيات كأس العالم على خلفية الحرب الروسية - الأوكرانية.وكان من المقرر أن يلتقي المنتخب الروسي مع نظيره البولندي في الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2022 في 24 اذار المقبل.وسيشمل الاستبعاد كافة المنتخبات الوطنية الروسية، وبالتالي قد يؤثر على منتخب السيدات الذي من المقرر مشاركته في بطولة أوروبا 2022 في إنجلترا في تموز المقبل.ورفض الاتحاد البولندي لكرة القدم مواجهة المنتخب الروسي، وبعدها أعلنت السويد وجمهورية التشيك رفض مواجهة روسيا أيضا، حيث سيلتقي أحد المنتخبين مع روسيا في حال فوزها على بولندا في قبل نهائي المحلق.

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