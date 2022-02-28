توجيهات من الخارجية تتعلق بمنح مرور عراقيين فقدوا جوازاتهم في أوكرانيا

2022/02/28 | 20:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصدرت وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، توجيها يتعلق بعراقيين فقدوا جوازاتهم في أوكرانيا.وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “وزير الخارجية فؤاد حسين وجه سفارات جمهورية العراق في أوكرانيا، هنغاريا، بولندا، ورومانيا، بمنح جوازات مرور للعراقيين ممن فقدوا جوازات سفرهم عند مغادرتهم الأراضي الأوكرانية”.واضاف ان “على […]

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