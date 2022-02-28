عن طبيعة ومهام المؤسسة العسكرية في عراق المستقبل - عقيل الناصري

2022/02/28 | 20:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عقيل_الناصري عقيل الناصري في البدء لابد من الإقرار من الناحية التاريخية , التي تدلل عليها قرائن عديدة وكما دللت عليه الكثير من الشواهد التاريخية , من أن مؤسسات العنف المنظم وبالأخص المؤسسة العسكرية كانت دائماً في النقطة المركزية من عملية نشوء التشكيلات الاجتماعية – الاقتصادية ونشء المجتمعات وتكونها في الدول الوطنية.



وهناك شواهد كثير تؤيد هذه الفرضية المنهجية..



بدءً من الجيوش حضارات مدن وادي الرافد ......





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