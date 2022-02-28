هل تنجح المفاوضات الروسية الأوكرانية ؟ - رضي السماك

2022/02/28 | 20:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رضي_السماك كانت اوروبا المسرح الأول للحرب العالمية الثانية( 1939- 1945) والتي أنطلقت شرارتها الأولى منها، وهي كانت أيضاً المسرح الأخطر في تكبيد أطرافها الأوربيين -وبضمنهم ألمانيا النازية- خسائر مروّعة في الأرواح والعتاد والعمران،وتحمّل الأتحاد السوفييتي النصيب الأكبر في تلك الخسائر المروعة، بينما كانت خسائر الحليف الأميركي الأقل بفضل خوضها الحرب خارج أراضيها.



وباستثناء حروب صغيرة نُشبت في أوروبا، فإن دولها ا ......





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