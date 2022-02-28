الامبريالية والصراع الطبقي (8) - عبد السلام أديب

2022/02/28 | 20:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_السلام_أديب 1 – ماذا يحدث في أكرانيا؟ هل بدأت حرب امبريالية عالمية ثالثة؟ أم هي مجرد حرب امبريالية محدودة بين روسيا واكرانيا؟ في ظل حصار إعلامي امبريالية أوروبي وأمريكي على مدار الساعة الى جانب تصعيد قوي لعقوبات اقتصادية واسعة ضد الامبريالية الروسية؟ اليست الحرب كما قال كلاوزفيتز أنها استمرار للسياسة بوسائل أخرى، أي عن طريق استعمال القوة لأجل إخضاع الطرف الآخر.2 – في جميع الأحوال فأن ما يحدث حاليا هي ......





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