الخارجية تصدر توجيها يتعلق بعراقيين فقدوا جوازاتهم في أوكرانيا

2022/02/28 | 20:46 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أصدرت وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، توجيها يتعلق بعراقيين فقدوا جوازاتهم في أوكرانيا.وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان، انه “وزير الخارجية فؤاد حسين وجه سفارات جمهورية العراق في أوكرانيا، هنغاريا، بولندا، ورومانيا، بمنح جوازات مرور للعراقيين ممن فقدوا جوازات سفرهم عند مغادرتهم الأراضي الأوكرانية”.واضاف ان “على السفارات توجيه العراقيين بالطرق الآمنةِ […]

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