بوتين يكشف عن شروط روسيا لإيقاف غزو أوكرانيا

2022/02/28 | 20:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون، انه يشترط لوقف غزو أوكرانيا الاعتراف بشبه جزيرة “القرم” أرضاً روسية، وإعلان “حياد” كييف وتخلي الحكومة الاُوكرانية عن “نازيتها”.وقال الكرملين في بيان، إنه “وخلال اتصال هاتفي بين الرئيسين اشترط بوتين الاعتراف بسيادة روسيا على القرم، ونزع سلاح الدولة الاوكرانية، وتخليها عن …

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