2022/02/28 | 20:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير المالية علي عبد الامير علاوي،

الاثنين 28 شباط 2022، ان إعادة سعر الصرف

بشكل غير مدروس سيؤدي لفوضى، فيما اقترح

تقديم منحة مالية للفئات الهشة.

وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب

في بيان صحفي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير المالية: إعادة سعر الصرف بشكل غير مدروس سيؤدي للفوضى) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير المالية: إعادة سعر الصرف بشكل غير مدروس سيؤدي للفوضى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).