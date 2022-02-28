رئاسة البرلمان تحدد موعد انتخاب رئيس الجمهورية

2022/02/28 | 20:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئاسة مجلس النواب، اليوم

الاثنين، تحديد الجلسة المقبلة لانتخاب

رئيس الجمهورية والتصويت على اللجان

النيابية.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في

بيان صفي ان "رئيس مجلس النواب محمد

الحلبوسي يعلن تحدي

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