مشاورات لجولة تفاوض جديدة بين روسيا وأوكرانيا

2022/02/28 | 20:59 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللقاء الجديد سيحصل "قريبًا" على الحدود البولندية البيلاروسية.

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