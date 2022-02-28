تطورات الحرب: انتهاء أول جولة مفاوضات.. ورئيس أوكرانيا ينشر صورة

2022/02/28 | 20:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد، اليوم الاثنين، تطورات متلاحقة على صعيد الأزمة في أوكرانيا، كان أبرزها توقيع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طلب انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي، فيما أعلن أحد كبار مستشاريه إن الجولة الأولى من المحادثات مع روسيا حول إنهاء الحرب على أوكرانيا، قد انتهت.

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