2022/02/28 | 20:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تنطلق غدا الثلاثاء اربع مباريات من الجولة الرابعة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز ثلاثة منها في العاصمة بغداد و مباراة واحدة فقط في محافظة ميسان.ويلتقي الوصيف الطلبة نادي الكهرباء بمباراة صعبة على ملعب التاجي ويسعى الانيق صاحب ال 46 نقطة الابتعاد عن صاحب المركز الثالث الجوية الذي يفصله عنه نقطتين فقط و الذي سيلعب مع الكرخ بعد غد الأربعاء .فيما يلتقي صاحب النتائج الجيدة في الادوار السابقة النفط و أمانة بغداد في ملعب النفط و الذي يحاول الاقتراب من المركز الخامس الذي يشغله نفط الوسط صاحب 40 نقطة و الفارق بينهما أربعة نقاط.وآخر مباريات التي ستجرى في العاصمة، حيث ستجمع الزوراء صاحب المركز الرابع و متذيل القائمة سامراء المنتشي بفوزه الأول على نادي القاسم بالجولة السابقةو في مدينة العمارة يلتقي نفط ميسان نادي القاسم و هي المباراة المهمة لكلا الفريقين خاصة و ان نفط ميسان بالمركز الثالث عشر و لديه 26 نقطة و القاسم ملاحقه بالمركز الرابع عشر و قد جمع 25وتستكمل الجولة الرابعة عشر بعد غد الأربعاء بإقامة ست مباريات أبرزها زاخو و الشرطة و الجوية و الكرخ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غدا.. انطلاق اربع مباريات من الجولة الرابعة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غدا.. انطلاق اربع مباريات من الجولة الرابعة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).