استبعاد روسيا من تصفيات كأس العالم

2022/02/28 | 20:59 - المصدر: بغداد اليوم

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اتخذ الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ونظيره الأوروبى "يويفا"، اليوم الإثنين، قرارًا جديدًا بشأن فرض عقوبات على المنتخب الروسى.

وطبقًا لتقارير صحفية، قرر الاتحادان الدولى والأوروبى يويفا لكرة القدم استبعاد المنتخب الروسى من منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

وكان من المقرر أن يخوض المنتخب الروسى ملحق التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

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