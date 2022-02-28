منح جوازات مرور للعراقيين ممن فقدوا جوازات سفرهم عند مغادرتهم الأراضي الأوكرانية

2022/02/28 | 20:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد اعلنت وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، منح جوازات مرور للعراقيين ممن فقدوا جوازات سفرهم عند مغادرتهم الاراضي الاوكرانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "سفارات جمهورية العراق في أوكرانيا وهنغاريا وبولندا ورومانيا تمنح جوازات مرور للعراقيين ممن فقدوا جوازات سفرهم عند مغادرتهم الأراضي الأوكرانية".

واضاف انه "تم إرشادهم وتوجيههم بالطرق الآمنة نتيجة التصعيد الجاري".

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