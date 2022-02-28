2022/02/28 | 21:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… تنطلقُ، غداً الثلاثاء، منافسات الجولة (24) من مسابقةِ دوري الكرة الممتاز بإقامة أربع مبارياتٍ في ملاعب العاصمةِ بغداد والمحافظات.يفتتح فريق الكهرباء الجولةَ باستضافته فريق الطلبة بملعبِ التاجي في المباراةِ التي تقام في الساعة (1:30) ظهراً.ويواجه فريقُ النفط في ملعبه فريق أمانة بغداد في تمامِ الساعة (2:30) .ويحلُ فريق سامراء ضيفاً […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أربعُ مباريات في انطلاق الجولة (24) من دوري الكرة الممتاز.. الثلاثاء) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أربعُ مباريات في انطلاق الجولة (24) من دوري الكرة الممتاز.. الثلاثاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).