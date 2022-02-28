موسكو تستدعي السفير الأمريكي

2022/02/28 | 21:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استدعت الخارجية الروسية السفير الأمريكي لدى موسكو جون سوليفان وأبلغته احتجاج روسيا على الأعمال العدائية التي تمارس عند مبنى السفارة الروسية في واشنطن في ظل تغاضي السلطات الأمريكية.وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إن سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي استدعى سوليفان، وأعرب عن احتجاج موسكو الشديد على الأعمال العدائية التي ترتكب […]

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