توب 5: تداعيات الغزو الروسي على الشرق الأوسط.. والسيسي يهاجم

2022/02/28 | 21:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من تداعيات الغزو الروسي على أوكرانيا حسب لقطات الأقمار الصناعية، وأضراره على الشرق الأوسط، ولحظة اكتشاف مراسل CNN في أوكرانيا يكتشف جلوسه بجانب قنبلة على الهواء، مرورًا على مهاجمة السيسي فيلم "الإرهاب والكباب"، وصولا إلى رسالة حمد بن جاسم لدول الخليج وتحذيره من سيناريو "أوروبا المصدومة"...إليكم إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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