2022/02/28 | 21:10 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: x0gFSc5_oMo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المحايد مع سعدون ضمد| خمسون يوما على البرلمان..بين الرقابة على حكومة التصريف والمحاسبة على سعر الصرف) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المحايد مع سعدون ضمد| خمسون يوما على البرلمان..بين الرقابة على حكومة التصريف والمحاسبة على سعر الصرف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).