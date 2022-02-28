نائب: خطوات عملية للبرلمان حول الوضع المالي بعد استضافة علاوي

2022/02/28 | 21:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني النائب شريف سليمان، اليوم الاثنين، أن ممثلي الشعب في مجلس النواب يدعمون تغيير سعر الصرف وربما يتراجع تدريجياً لكن القرار النهائي بيد الحكومة المقبلة، فيما أشار إلى أن تحديد موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ينتظر قرار المحكمة الاتحادية غداً.وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني النائب شريف سليمان للعراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مجلس النواب تباحث مع وزير المالية علي علاوي خلال استضافته اليوم حول موضوع سعر الصرف ومجلس النواب وبحث عن إجابة صريحة حول مدى إمكانية عودة سعر الصرف لسابق عهده وكيفية صرف الفائض في الموازنة بعد ارتفاع أسعار النفط ونعتقد أن الاستضافة كانت جيدة".وأضاف أن "مجلس النواب ستكون له خطوات عملية بعد الاستضافة بشأن الوضع المالي للدولة ونعتقد أنه ربما والأمر ليس مؤكداً يتم رفع صرف الدينار أمام الدولار تدريجياً وليس إعادته لما كان عليه مرة واحدة" مشيراً إلى أن "ممثلي الشعب العراقي في مجلس النواب مصرون على تقليل سعر الصرف والحكومة المقبلة ستكون معنية بهذا الملف".وأكد أن "النواب وجهوا الكثير من الأسئلة لوزير المالية وهل بالإمكان العودة لسعر الصرف السابق وننتظر إجابة وزارة المالية".وفيما يتعلق بجلسة انتخاب رئيس الجمهورية قال إن "مجلس النواب بانتظار موقف الحكومة الاتحادية حول موضوع الطعن بإعادة فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية من قبل مجلس النواب واستبعاد مرشحين وبعدها ستحدد جلسة مجلس النواب الخاصة بتسمية رئيس الجمهورية".وخلال جلسة استضافته أكد وزير المالية علي علاوي أن إعادة سعر الصرف لما كان عليه بطريقة غير مدروسة قد يتسبب بفوضى مالية، فيما أشار إلى أن رفع قيمة الدولار أمام الدينار زاد واردات الدولة بنسبة 23%.

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