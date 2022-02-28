شركة شل تعلن عزمها فض شراكاتها مع غازبروم الروسية بسبب غزو أوكرانيا

2022/02/28 | 21:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شركة شل البريطانية، الاثنين، إنها تخطط للخروج من شراكاتها في رأس المال مع عملاق الطاقة الروسي الحكومي (جازبروم) في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا.

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