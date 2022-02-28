فضل شاكر يغازل جمهوره بـ”دمعة”

2022/02/28 | 21:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طرح المطرب اللبناني فضل شاكر أغنية جديدة تحمل اسم “دمعة” ضمن ألبومه الجديد “بجامل ناس”، الذي يطرح منه أغنية كل أسبوع، على “يوتيوب”.والأغنية من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد يوسف، وتوزيع عمر صباغ.وتقول كلمات أغنية دمعة: “شو بيبقالي لما تغيب عن عينيّ..إلا الخوف والحرمان والقسية..ودمعة تسلم دمعة وجمعة تودع […]

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