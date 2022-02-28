روسيا تعلن تدمير 1146 موقعا عسكريا أوكرانيا

2022/02/28 | 21:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، تدمير 1146 موقعا عسكريا أوكرانيّا منذ بدء الحرب.وقالت الوزارة في بيان "منذ بدء العملية، قصفت القوات الروسية 1146 منشأة للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية، بما في ذلك 31 موقع قيادة ومركز اتصالات، و81 منظومة S-300 وBuk M-1 وOsa، بالإضافة إلى 75 محطة رادار".وتابع البيان أنه "تم تدمير 311 دبابة ومركبات مدرعة أخرى، و42 طائرة ومروحية هليكوبتر (بما في ذلك على الأرض)، و51 صاروخ إطلاق متعدد الصواريخ، و147 مدفعية ميدانية وقذيفة هاون".وأكد البيان أن "الطيران التكتيكي الروسي ضرب 6 طوابير من المركبات المدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية".

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