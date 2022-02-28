منتخب الكانوي يخوض معسكراً تدريبياً شمالي العراق تحضيراً لبطولة العالم

2022/02/28 | 21:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… ايجري المنتخب الوطني العراقي للكانوي معسكراً تدريبياً بمدينة السليمانية في كردستان العراق يستمر شهراً كاملاً.وقال رئيس الاتحاد العراقي المركزي للكانوي ماجد صالح في بيان تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة منه، ان “المعسكر يجري باشراف مدرب المنتخب آراج إقليمي، إيراني الجنسية”، مبيناً ان “ستة لاعبين تم إختارهم إقليمي لينتظموا بتدريبات المعسكر المغلق”.وأضاف صالح […]

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