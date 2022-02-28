2022/02/28 | 21:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بطانية الزعيم – نوزاد حسن في برنامج تلفزيوني عرض احد المعجبين الذين عاصروا واحبوا الزعيم عبد الكريم قاسم بطانية قائلا انها تعود للزعيم.اخذت مقدمة البرنامج البطانية بخشوع وكأنها تخشى ان تنكسر في يدها.واخبرها ذلك الشاهد العجوز حامل البطانية انه اخذها من اخي الزعيم قاسم.شعرت ان موجة روحانية سيطرت على المكان بصورة واضحة الى […]

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