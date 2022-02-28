2022/02/28 | 21:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموانئ توضّح تفاصيل خطتها السنوية لرفع الغوارق البحرية الموارد تفتتح محطة جديدة لمعالجة شح المياه في سيد دخيل الناصرية – باسم الركابي افتتح وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني ،محطة ضخ صدر شط ال ابراهيم لمعالجة شحة المياه في قضاء سيد دخيل ومناطق اخرى بمحافظة ذي قار. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الحمداني التقى […]

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