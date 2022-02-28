2022/02/28 | 21:45 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تضامن دولي مع اوكرانيا.. وروسيا تتأهب بقوة الردع النووي بعد تحالفها مع كوريا الشمالية) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تضامن دولي مع اوكرانيا.. وروسيا تتأهب بقوة الردع النووي بعد تحالفها مع كوريا الشمالية) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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