يعمل بعشر منظومات وفيه (60) غرفة للمرضى افتتاح مركز علاج امراض الدم في كربلاء منتصف العام الحالي

2022/02/28 | 21:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمجرد ان نقل وفد من قسم المشاريع

الهندسية كان قد زار مركز لعلاج الدم في

مدينة الطب ببغداد معاناة الاطباء

والمرضى والنقص الحاد الذي يعانيه

العراق في هذا المجال، اوعز المتولي

الشرعي للعتبة الحسينية الم

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