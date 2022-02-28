2022/02/28 | 21:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بأنه كان هو بالذات من قرر تزويد أوكرانيا بصواريخ “جافيلين” المضادة للدبابات.وقال ترامب في بيان، “آمل في أن الجميع يتذكرون أنه كنت أنا من أجبر الأعضاء غير الموثوق بهم في الناتو على دفع المساهمة التي وصلت إلى مئات المليارات من الدولارات عندما كنت رئيسا […]

ظهرت المقالة بدلاً من “البطانيات”..



ترامب: أنا من زودت أوكرانيا بصواريخ “جافيلين” أولاً على ايرث نيوز.

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