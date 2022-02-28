2022/02/28 | 21:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متنبىء يحذّر من نشاط الرياح وعودة البرودة بغداد – فائز جواد توقع متنبىء جوي، تأثر الطقس بموجة باردة مصحوبة برياح قوية خلال الأيام المقبلة.وكتب صادق عطية في صفحته على فيسبوك امس انه (مع نهاية شهر شباط من كل عام ، تنشط الرياح القوية وتعود البرودة بعد دفىء، يظن المواطنون خلالها أن الشتاء قد شد […]

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