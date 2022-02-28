2022/02/28 | 21:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمليات فرض الامن أسهمت بتراجع النزاعات العشائرية جنايات النجف : الإعدام لمدان بقتل زوجته العمارة -علي قاسم الكعبي اصدرت محكمة جنايات محافظة النجف حكماً بالاعدام شنقاً حتى الموت بحق مدان بقتل زوجته والشروع بقتل ابنته البالغة من العمر اربع سنوات ، وقال بيان (ان المدان كان يتعاطى المخدرات وقد أدمن عليها واقدم على جريمته) من […]

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