2022/02/28 | 21:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البعثة الأوربية تعرب عن سعادتها بقبول المتنافسين نتائج الإنتخابات البارزاني ووفد مسيحي يؤكدان أهمية حماية حقوق المكونات اربيل – فريد حسن بحث رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني مع وفد من حركة بابليون ، المستجدات السياسية والأوضاع في العراق.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (البارزاني استقبل في مصيف صلاح الدين وفدا من الحركة برئاسة […]

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