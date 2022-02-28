تعرف على مواصفات تشكيلة IdeaPad Gaming 3 الجديدة من لينوفو

2022/02/28 | 21:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أدخلت شركة لينوفو بعض التحديثات الضخمة على مجموعة IdeaPad Gaming 3 لعام 2022، التي تتضمن نموذجين من الجيل الثاني عشر من إنتل ونموذجين من سلسلة AMD Ryzen 6000، ولكل منهما خيار بقياس 15.6 و 16 إنشًا.ويحتوي خيار 16 إنشًا بالنسبة إلى وحدة المعالجة المركزية التي تختارها على شاشة بنسبة عرض إلى ارتفاع […]

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