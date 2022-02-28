نص المخاطبة الرئاسية للعدل واللجنة المشكلة للتحقيق بمرسوم العفو عن الياسري (وثيقة)

2022/02/28 | 22:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

خاطبت رئاسة الجمهورية العراقية، الاثنين، وزارة العدل، بشأن سحب المرسوم الجمهوري وذلك بعد إصداره "دون عرضه على اللجنة المختصة للنظر بطلبات العفو".

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