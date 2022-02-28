2022/02/28 | 22:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من صناعة الجعة إلى زجاجات المولوتوف بهدف الدفاع عن الأرض..الأوكرانيون يتسابقون للانضمام إلى المقاومة الشعبية

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