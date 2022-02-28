2022/02/28 | 22:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت السفارة العراقية في العاصمة الرومانية بوخارست، اليوم الاثنين، عن استقبال عشرات المواطنين العراقيين الذين هربوا من اوكرانيا مع تزايد العمليات في كييف.

وقالت القائم بأعمال السفارة العراقية برومانيا فريال عبد النبي محمد لـ(بغداد اليوم) إن "الهجوم الواسع دعا العراقيين للنزوح بأتجاه رومانيا بولونيا وغيرها حيث توجه الكثير لبوخارست".

وبينت أنها "تعمل لإدخال اي مواطن عراقي يريد مغادرة اوكرانيا باتجاه رومانيا حيث العمل متواصل مع الخارجية الرومانية لإدخال المواطنين العراقيين وهناك تسهيلات كبيرة قدمت لهم من الخارجية الرومانية لكن بشروط ان تصل لهم جوازات السفر واستمارات النازحين لغرض السماح لهم بالدخول حيث عملت السفارة العراقية بالضغط على الخارجية لتخفيف إجراءات دخول المواطنين إلى رومانيا حيث نشرت السفارة اهم التعليمات والإجراءات المطلوبة وآلية الدخول".

وأضافت محمد أن "اللجنة المشكلة من السفارات العراقية المحيطة بأوكورانيا وهي كلا من بوخارست وبودابست ووارشو إضافة لكييف حيث تعمل اللجنة برئاسة وزير الخارجية والوكلاء بالوزارة لغرض تسهيل خروج العراقيين من اوكرانيا إلى الدول الثلاث المحيطة".

وبينت أن "هناك عراقيين لديهم فنادق في رومانيا تواصلت معهم السفارة واستطاعت من إسكان عراقيين اخرين قادمين من اوكرانيا بشكل مجاني بفنادقهم"، موضحة أن "العراقيين بغيرتهم على ابناء بلدهم رفضوا ان يأخذوا أموال من المواطنين النازحين".

وأختتمت القائم بأعمال السفارة العراقية في رومانيا حديثها بأنه "يتم استمرار عمليات إدخال اي مواطن عراقي قادم من كييف، وأن القنصل العراقي يعمل بقوة لتسهيل عملية دخولهم بشكل سريع".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفارة العراقية في رومانيا تستقبل عشرات العراقيين الهاربين من اوكرانيا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفارة العراقية في رومانيا تستقبل عشرات العراقيين الهاربين من اوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).