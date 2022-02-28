عرض أمريكي لانتشال راموس من محنة باريس

2022/02/28 | 22:01 - المصدر: بغداد اليوم

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يعيش سيرجيو راموس، مدافع باريس سان جيرمان، محنة شديدة، منذ انتقاله لصفوف الفريق مطلع الموسم الجاري.

ولم يلعب راموس سوى 5 مباريات فقط، وابتعد عن الملاعب لأشهر بسبب كثرة إصاباته في عضلة الساق.

إلا أن مراسل شبكة فوت ميركاتو الفرنسية، أشار إلى أن "نادي لوس أنجليس جالاكسي الأمريكي، مهتم للغاية بضم المدافع الإسباني المخضرم بدءا من الموسم المقبل"

وأضاف "رغم أن مسيرة راموس مع بي إس جي لا تبعث على التفاؤل، لكن من الصعب أن يلجأ الطرفان لإنهاء العلاقة بهذه السرعة".

وانضم راموس إلى صفوف سان جيرمان في صفقة انتقال حر قادما من ريال مدريد الإسباني، ووقع على تعاقد يربطه بالنادي الباريسي حتى صيف 2023.

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