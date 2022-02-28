2022/02/28 | 22:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ لفظت ربّة منزل في منطقة العُمرانية بمحافظة الجيزة المصرية، أنفاسها الأخيرة على إثر تناولها سمّ فئران، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرّف النيابة العامة، التي قرّرت انتداب الطبّ الشرعي لإجراء الصفة التشريحيّة لبيان سبب الوفاة.وصرحت المباحث، بالدفن وكلَّفت بإجراء تحرياتها سرعة حول الواقعة ومُلابساتها واستدعاء أسرة المُتوفاة لسماع أقوالهم.وكشفت التحريات […]

ظهرت المقالة مصر..



امرأة حاولت قتل “الفئران” فلقيت حتفها أولاً على ايرث نيوز.

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