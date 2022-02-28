2022/02/28 | 22:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرار نحو 500 ألف شخص من أوكرانيا منذ الغزو بدء المفاوضات الروسية الأوكرانية في بيلاروس وسط إرتفاع حاد بأسعار النفط { موسكو (أ ف ب) – بدأ الوفدان الروسي والأوكراني الاثنين أول محادثات بينهما منذ أمر الرئيس فلاديمير بوتين قواته بغزو أوكرانيا الأسبوع الماضي كما أفادت وكالة الانباء البيلاروسية “بلتا”.وقالت الوكالة إن “روسيا وأوكرانيا تجريان […]

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