2022/02/28 | 22:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة تفتح تحقيقاً بالحادث وأربيل تعرض المساعدة وإسعاف المصابين فجيعة جديدة بكربلاء تعيد إلى الأذهان مآسي مستشفيي إبن الخطيب والناصرية كربلاء – محمد فاضل ظاهر بغداد – ياسين ياس اعاد حريق مستشفى الهندية العام في محافظة كربلاء الذي اودى بحياة ثلاث نساء، الى الاذهان حريقي مستشفيي ابن الخطيب والناصرية ، وسط دعوات الى محاسبة المقصرين […]

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