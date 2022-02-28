2022/02/28 | 22:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرلمان يصوّت على 25 لجنة نيابية دائمة في دورته الخامسة علاوي : تغيير سعر الصرف خطوة إستباقية للحفاظ على التعاملات المالية بغداد – قصي منذر ناقش مجلس النواب امس، سعر الصرف وتداعياته على السوق بحضور وزير المالية علي عبد الامير علاوي، الذي اكد ان تغيير سعر الدوار امام الدينار جاء كخطوة استباقية للحفاظ على التعاملات […]

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