ما هي اتفاقية

2022/02/28 | 22:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصفت تركيا رسميًا الغزو الروسي لأوكرانيا بأنه حرب، في خطوة قال الخبراء إنها قد تعرقل بعض الأنشطة العسكرية لموسكو في المنطقة.

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