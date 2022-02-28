المعموري يحذر من نشاط داعش الارهاب في ريف ديالى

2022/02/28 | 22:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… حذر القيادي في الاطار التنسيقي جبار المعموري، الاثنين، من نشاط داعش الارهابي بعد ان لجأ مؤخرا الى حرب الارياف في ديالى.وقال المعموري في حديث لـ/ المعلومة/،ان” نشاط خلايا داعش الارهابي في ارياف ديالى ارتفعت بنسبة 20% في الاشهر الاخيرة من خلال اعادة نشاط خلاياه النائمة والانتقال الى مناطق اخرى لم تكن ضمن […]

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