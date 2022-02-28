المطيري والمياحي يبحثان ملف الخدمات في واسط

2022/02/28 | 22:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعبحث رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري احمد المطيري، مع محافظ واسط محمد جميل المياحي ملف الخدمات في المحافظة.وذكر بيان للهيئة السياسية للتيار الصدري تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري أحمد المطيري استقبل محافظ واسط محمد جميل المياحي ونائبه عادل الزركاني ومسؤول الكتلة الصدرية في المحافظة النائب احمد بدر الزاملي"، لافتا الى ان "المطيري رحب بهذه الزيارة إلى مقر الهيئة السياسية في العاصمة بغداد ، وتبادل أطراف الحديث حول مختلف الموضوعات والقضايا المتعلقة بالملفات المطروحة على الساحة وبالتحديد ملف الخدمات والسعي الجاد لتحقيق التقدم بهذا الملف".وأبدى رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري، بحسب البيان، استعداده لبذل أقصى الجهود بالتنسيق مع الجهات المعنية من أجل تنفيذ مشاريع البنى التحتية الاستراتيجية التي تسهم في تخفيف العبء عن كاهل الأهالي وتحد من معاناتهم وترتقي بالجانب الخدمي.من جانبه عبر محافظ واسط، عن سعادته لزيارة الهيئة السياسية للتيار الصدري ولقاء احمد المطيري، مثمنًا اهتمام رئيس الهيئة وموقفه المساند للمحافظة والدعم الذي يقدمه بغية تطوير عموم مناطقها وتحقيق النهضة العمرانية فيها.

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