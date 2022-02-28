وفاة سائق دراجة بسبب حادث في المثنى

2022/02/28 | 22:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توفي سائق دراجة نارية اليوم الاثنين، في محافظة المثنى نتيجة لحادث تصادم.وقالت مديرية المرور في بيان تلقته “ايرث نيوز” انه “حصل حادث تصادم بين مركبتين في محافظة المثنى / قضاء الرميثة المركبة الأولى نوع هونداي إلنترا أجرة (3085 أ قادسية )، مع دراجة نارية (ناما).وبينت المديرية ان “أسباب الحادث بسبب السرعة […]

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