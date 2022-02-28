2022/02/28 | 22:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: OPeEHVkPp38

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محمد الحلبوسي : اجراءات البرلمان بتغيير سعر الصرف انقذ الاحتياطي من العملة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. محمد الحلبوسي : اجراءات البرلمان بتغيير سعر الصرف انقذ الاحتياطي من العملة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).