2022/02/28 | 22:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: YRhRB1ZNAFQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. منتسب يطلب وزارة الدفاع العراقية 110 الف دولار | بمختلف الاراء مع قحطان عدنان) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. منتسب يطلب وزارة الدفاع العراقية 110 الف دولار | بمختلف الاراء مع قحطان عدنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).