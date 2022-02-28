2022/02/28 | 22:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت شركة ”لينوفو“ الصينية الأمريكية للصناعات التكنولوجية وأجهزة الكمبيوتر، النقاب عن أول ”لابتوب“ يعمل بشرائح ”سناب دراغون“.جاء ذلك خلال مشاركة الشركة في ”ملتقى عالم الهواتف النقالة“ (MWC 2022) المقام حاليا في مدينة برشلونة الإسبانية.ويعمل جهاز ”ThinkPad X13s“ الجديد كليًا بشريحة ”Snapdragon 8cx Gen 3“ المقدمة من شركة ”كوالكوم“ الأمريكية، وهو الأول […]

ظهرت المقالة أول لابتوب من “لينوفو” يعمل بشرائح “سناب دراغون” أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول لابتوب من “لينوفو” يعمل بشرائح “سناب دراغون”) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول لابتوب من “لينوفو” يعمل بشرائح “سناب دراغون”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).